Скончался основатель книжной сети «Дирижабль» Яков Гройсман

Главный редактор издательства «Деком», основатель книжной сети «Дирижабль», писатель Яков Гройсман скончался 23 января 2023 года в возрасте 91 года. Об этом сообщил его сын Леонид Гройсман. Прощание пройдет 25 января на Бугровском кладбище в 12:00 в ритуальном зале №2.

Яков Гройсман родился в 1931 году в Пензе, окончил Горьковский политехнический институт. В 1995 году возглавил «Деком». Издательство специализируется на мемуарах и биографиях, краеведческой и научно-популярной литературе.

Соболезнования в связи с кончиной писателя выразил губернатор Глеб Никитин: «Трудно переоценить тот вклад, который Яков Иосифович внес в развитие нижегородского книгоиздания и сферы культуры в целом. Он был необыкновенно разносторонним и преданным своему делу человеком. Яков Гройсман прожил долгую и насыщенную жизнь. Его путь достоин самого глубокого уважения».

Анастасия Еремина