Из-за не расселенного аварийного дома в Уфе возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

По версии следствия, осенью 2021 года многоквартирный дом на улице Лермонтова в Уфе был признан аварийным и подлежащим расселению, его износ составил более 80%. Однако администрация района и города не приняли мер к расселению жильцов, что нарушает их права и законные интересы, создает угрозу жизни и здоровью, отметили в ведомстве.

В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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