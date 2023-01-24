Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в Новосибирске

Прокуратурой Новосибирской области выявлены нарушения при уборке улиц, крыш и площадок около 21 здания в городе, в том числе 10 школ, 6 детских садов, 3 медучреждений, цирка и вблизи центрального парка. Также правоохранители обратили внимание на снежные валы, наледи, отсутствие антигололедной смеси на улицах и очистки крыш от снега.

Ведомством вынесены представления руководителям учреждений и предприятий об устранении нарушений. Контроль осуществляет лично прокурор Новосибирска.

После вмешательства прокуратуры, в октябре 2022-го мэрия закупила 22 единицы спецтехники для уборки улиц. «Однако содержание парка уборочной техники в городе по-прежнему далеко от нормативного количества. В связи с этим прокурор города 1 ноября объявил мэру предостережение», — сообщили в ведомстве.

В середине ноября прошлого года прокуратура провела проверку качества уборки снега на дорогах Новосибирска. За день было выявлено почти полсотни нарушений.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова