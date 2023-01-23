Отходы просят больше места

В Богородском районе состоялись общественные слушания по проекту расширения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов «ОРБ Нижний». Существующий полигон, расположенный рядом с деревней Лазарево, хочет увеличить свою территорию более чем двое, присоединив еще 20 га сопредельного земельного участка. Компания намерена создать еще три карты для захоронения мусора. К проекту поступило более 40 замечаний: некоторые участники слушаний просили закрыть и рекультивировать существующий полигон, а не расширять его. Однако у большинства заочно опрошенных граждан, в том числе из Нижнего Новгорода и Шахуньи, не было претензий к предполагаемому строительству. Власти также поддерживают проект, встроенный в региональную территориальную схему обращения с отходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон ТКО намерен увеличить территорию для захоронения отходов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Полигон ТКО намерен увеличить территорию для захоронения отходов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «ОРБ Нижний», управляющее крупным межмуниципальным полигоном в Богородском районе, решило значительно его расширить, разработав проект строительства 7–15 очередей. Как следует из опубликованных материалов оценки регулирующего воздействия (ОВОС), к существующей территории полигона площадью 15,6 га компания намерена присоединить соседний земельный участок площадью 20,3 га — таким образом, площадь полигона по проекту увеличится более чем вдвое. Этот участок «ОРБ Нижний» выкупило в прошлом году у сельхозпредприятия.

Компания намерена построить еще три карты для захоронения отходов, а также провести модернизацию оборудования. В частности, владелец полигона планирует увеличить мощность мусоросортировочного комплекса и построить новые производственные участки компостирования, локальных очистных сооружений и отвода биогаза.

В материалах ОВОС сообщается, что на существующей площадке полигона в 2016–2023 годах будет захоронено 1,5 млн тонн твердых коммунальных отходов.

На двух будущих картах нового участка инвестор хочет в перспективе разместить до 2,3 млн куб. м уплотненных коммунальные отходов. На отдельной третьей карте проектной вместимостью 337 тыс. куб. м в перспективе будут складироваться промышленные отходы юрлиц. Сейчас полигон «ОРБ Нижний» принимает, сортирует, утилизирует и складирует мусор их двадцати муниципалитетов Богородской, Выксунской и Арзамасской районных агломераций, в зоне которых компания наделена статусом регионального оператора.

В ООО «ОРБ Нижний» отказались по телефону комментировать свои инвестиционные планы. С 2015 года, когда полигон появился близ деревни Лазарево, ее жители и экологические активисты конфликтовали с компанией, безуспешно пытаясь закрыть объект по суду. На организованных в декабре 2022 года и январе 2023-го публичных слушаниях по проекту, которые администрация Богородского округа проводила путем анкетирования, поступило 26 листов от местных жителей. Почти треть участников высказались резко против увеличения мощности полигона.

Как следует из протокола слушаний, недовольные граждане подали 42 замечания, в основном требуя закрыть и рекультивировать имеющийся полигон, считая, что в свое время он был построен незаконно, а также критикуя расчеты проектировщиков в части возможного ущерба окружающей среде. Однако большая часть участников слушаний, в том числе жители Нижнего Новгорода и Шахуньи, прислали пустые опросные листы с «галочками», что у них нет замечаний.

Замечания граждан богородская администрация рекомендовала подмосковной компании «Эква» (разработчик ОВОС) учесть при подготовке окончательных материалов перед проведением государственной экологической экспертизы проекта. Однако в администрации Богородского округа в целом поддерживают проект, считая его достаточно проработанным, — у местной власти замечаний нет. «Проектом также предусмотрена модернизация оборудования полигона. По сути, этот проект касается развития сферы переработки и утилизации отходов в регионе, и многое будет зависеть от того, насколько качественно он будет реализован», — сообщили в администрации.

«Одна из основных задач, стоящих перед проектом реконструкции полигона — улучшение экологической безопасности», — добавил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

Один из противников проекта, заслуженный эколог России Клара Романова, напротив, считает, что разработчиками были нарушены требования инструкции Минстроя по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, и независимая экологическая экспертиза может выявить множественные нарушения.

До конца января должны быть сформированы окончательные материалы ОВОС, после чего документация по расширению полигона будет направлена на экологическую госэкспертизу. Добавим, что полигон пытается привлечь к ответственности своих критиков. Почти год «ОРБ Нижний» судится с активисткой Ларисой Колесниковой, в конце 2021 года записавшей видеообращение к президенту Владимиру Путину по поводу размещения объекта рядом с деревней Лазарево и усадьбой Шереметевых-Рукавишниковых. Компания в иске потребовала удалить видеоролик из ютуб-канала, опровергнуть публичные заявления как порочащие деловую репутацию и попыталась заявить к женщине свыше 1,2 млн руб. убытков от упущенной выгоды.

Суд пока не вынес решение по этому спору.

Роман Кряжев