Студенты сменили вуз на суд

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех студентов из стран Ближнего Востока по делу о массовой драке в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ). Еще одному удалось доказать, что в момент конфликта он спал. Всего дела возбудили в отношении десяти человек. В полиции сообщали, что конфликт носил бытовой характер и был связан с тем, что одна из компаний громко слушала музыку. В УрФУ по факту драки проводят внутреннюю проверку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конфликт между студентами в общежитии УрФУ №2 произошел в ночь на 21 января. В нем приняли участие уроженцы Ближнего Востока, в том числе египтяне, с одной стороны, а с другой — русские и учащийся из Узбекистана. Между студентами возникла словесная перепалка, которая переросла в массовую драку, по итогу на студентов-арабов составили протоколы за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Всего, по данным источника «Ъ-Урал», протоколы составили на десять человек.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что конфликт носил исключительно бытовой характер: драка началась из-за того, что группа студентов громко слушала музыку и мешала спать другим учащимся.

Впрочем, в Союзе арабских студентов УрФУ порталу Е1.ru заявили, что драку инициировали русские, у которых долго был конфликт с одним из арабов. В ту ночь они якобы были пьяными и начали избивать египтянина, за которого заступились соотечественники. При этом обе стороны конфликта, как заявили в союзе, использовали оружие, в том числе нож, электрошокер, дубинки.

Административные дела задержанных в понедельник, 23 января, рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседания сначала пришлось перенести на несколько часов из-за поиска для студентов-арабов переводчиков и адвокатов, а затем еще на полчаса, поскольку защитникам пришлось знакомиться с материалами дела прямо в суде.

Свидетелями в суде выступали охранник общежития Светлана Бородулина и несколько студенток, некоторые из них выступили в защиту задержанных. Госпожа Бородулина заявила, что устроившие массовую драку студенты и раньше вели себя «неадекватно».

«Они агрессивные. Они курят и матерятся. Полиция и ГБР приезжали постоянно»,— подчеркнула она. В ночь, когда произошла драка, Светлане Бородулиной приходилось несколько раз вызывать полицию, поскольку после отъезда первого наряда конфликт возобновился.

На момент подготовки материала суд арестовал двух человек на 12 суток, в том числе Мохамеда Мостафу, который не стал отрицать свое участие в драке. По его словам, в ту ночь он вышел на шум в коридоре, после чего его затянули в конфликт. Шамита Мухамеда, который, по данным Е1.ru, признал свою вину и раскаялся, суд отправил в СИЗО на трое суток — одна из свидетельниц заявила, что у него был нож. Пола Хаппеля суд признал невиновным и отпустил из зала суда. Молодому человеку удалось доказать, что в момент конфликта он спал.

В пресс-службе УрФУ «Ъ-Урал» заявили, что по факту драки проводится внутренняя проверка. До ее завершения вуз воздержится от комментариев.

Глава Общества дружбы «Урал—Узбекистан» Абид Туратов заявил, что о конфликте узнал из СМИ, после чего приехал в суд, чтобы узнать подробности инцидента, в результате которого пострадал уроженец Узбекистана. По его словам, он намерен встретиться со студентом, но пока ему не удалось, поскольку молодой человек находится в травматологии. «Надеюсь, суд будет справедливым. У парня из Узбекистана сломаны пальцы, сотрясение, такое не стоит оставлять без внимания»,— подчеркнул господин Туратов.

Илья Смирнов