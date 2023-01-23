Турбаза устояла в суде

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции по иску прокуратуры к экс-главе Иглинского района Ришату Исхакову. Ранее Иглинский межрайонный суд признал незаконными передачу в аренду и продажу бывшему чиновнику участка площадью 2,1 га под турбазой «Ташлы» и обязал вернуть землю в республиканскую собственность. Ришат Исхаков оспорил решение суда. Как отметили юристы, апелляция справедливо указала, что прокуратура пропустила срок исковой давности, поскольку сделки заключались 15 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ришат Исхаков смог убедить суд в своей правоте

Фото: Филипп Ласточкин, Коммерсантъ Ришат Исхаков смог убедить суд в своей правоте

Фото: Филипп Ласточкин, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отменил решение Иглинского межрайонного суда по делу бывшего главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова (занимал должность с 2000 по 2010 годы). В июле прошлого года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокурора Иглинского района и признал недействительными договоры аренды и купли-продажи участка площадью 2,1 га, заключенные между администрацией района в лице министерства земельных и имущественных отношений республики, конно-спортивным охотничьим хозяйством «Ташлы» и Ришатом Исхаковым. Также суд обязал господина Исхакова вернуть спорный участок в собственность республики. В настоящее время, как указано в материалах дела, на спорном участке располагаются семь домиков общей площадью около 400 кв. м, кумысный цех, омшаник и ангар площадью 167,5 кв. м.

ООО «Конно-спортивно-охотничье хозяйство “Ташлы”» зарегистрировано в 2002 году. С 2017 года принадлежит Ришату Исхакову (51%) и Сергею Безрукову (49%), который в 2010-2011 годах возглавлял комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Иглинского района. С 2003 по 2010 годы «Ташлы» принадлежали сыну господина Исхакова Ильшату Исхакову. Финансовой отчетности компания не публикует.

В 2007 году постановлением администрации района, которую на тот момент возглавлял Ришат Исхаков, спорный участок с видом разрешенного использования для размещения кумысного цеха был передан в аренду аффилированным с ним «Ташлам» без торгов на 49 лет. В 2013 году права и обязанности арендатора компания передала Ришату Исхакову. В 2020 году бывший чиновник выкупил у минземимущества землю за 271,6 тыс. руб. По версии прокуратуры, процедура передачи участка в аренду была совершена с нарушениями законодательства, что влечет недействительность сделок.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что при выделении участка «Ташлам» был нарушен действующий на тот момент порядок, согласно которому сначала необходимо подать заявление о выборе земли, а затем согласовать места размещения объектов недвижимости. Однако оспариваемое постановление администрации принято не на основании акта выбора, а на основании акта приемки и ввода в эксплуатацию зданий, указал суд. «Имело место строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости в виде семи домиков с кумысной, ангаром и омшаником, последующее принятие органом местного самоуправления решения о предоставлении спорного земельного участка, и лишь после этого был утвержден акт выбора и обследования земельного участка для строительства»,— говорится в решении.

Кроме того, возведенные объекты не были приняты на баланс «Ташлов», отметил суд.

Ришат Исхаков не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. По мнению ответчика, суд не учел, что спорный участок приобретался для эксплуатации кумысного цеха. Он также указал на пропущенный срок исковой давности.

Администрация Иглинского района просила в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменений.

Верховный суд отметил, что основанием для передачи участка в аренду стало завершение строительства кумысного цеха. Собственник здания имеет преимущественное право покупки или аренды участка под ним, указал суд. Также, как отметила апелляция, без торгов возможно продавать участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства, и по истечении трех лет с момента заключения договора аренды.

Кроме того, истек срок исковой давности в отношении оспариваемых сделок, говорится в определении, поскольку договоры были заключены более 15 лет назад. Судебная коллегия пришла к выводу о наличии у Ришата Исхакова преимущественного права выкупа спорного участка. В итоге прокуратуре было полностью отказано в иске.

Ранее Верховный суд Башкирии отменил решение суда по соседнему участку площадью 819 кв. м, который оказался в собственности у Ришата Исхакова по такой же схеме (см. «Ъ-Уфа» от 13 декабря 2022 года).

Партнер юридической компании «Интерцессия-Уфа» Аскар Юсупов считает, что Верховный суд сделал верный вывод о пропуске сроков исковой давности. «Несмотря на утвержденный порядок, суд посчитал, что отступление от положений Земельного кодекса не нарушило права сторон, так как конечной целью являлось заключение договора аренды и строительство зданий», — прокомментировал юрист.

Влада Шипилова