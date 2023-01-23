«Она не преступная, просто иерархия»

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Красиева по прозвищу Тито и его подельника Алексея Колбасова, уже отбывающих наказание в исправительной колонии №52 в поселке Восточный. По версии следствия, Тито организовал в колонии ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ, занял высшее положение в преступной иерархии, а также применял насилие в отношении других заключенных за их содействие администрации ИК. Подсудимые вину в деятельности АУЕ не отрицали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Красиев (Тито) и Алексей Колбасов в зависимости от роли каждого обвиняются по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), чч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности организации, осуществляющей экстремистскую деятельность»), ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения, организованной группой»).

По данным следствия, Александр Красиев ранее был осужден за совершение нескольких имущественных преступлений. В 2021 году, находясь в колонии, он организовал ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и занял высшее положение в преступной иерархии. В его ячейку вошли несколько заключенных, в том числе Алексей Колбасов. Тито считался «положенцем», исполняющим обязанности «вора в законе». Согласно обвинительному заключению, он управлял криминальным контингентом в колонии с помощью телефона и писем, распространял среди осужденных ценности преступной субкультуры, назначал «смотрящих» за отрядами, формировал общую кассу («общак»).

Алексей Колбасов, по версии следствия, был «смотрящим», который следит за порядком во время отсутствия «вора в законе». Оба подсудимых обвиняются в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении других осужденных, в том числе за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.

В ходе судебного заседания 23 января сторона обвинения зачитала обвинительное заключение. Александр Красиев и Алексей Колбасов полностью признали вину.

«Ваша честь, чтобы много вопросов не было, я вам так скажу — я ознакомился с документами, вину свою полностью признаю по всем эпизодам, предъявленным в обвинении»,— заверил Александр Красиев.

Затем в суде выступил потерпевший Вячеслав Глазков. Он рассказал, что был осужден за сбыт наркотиков и отбывал наказание в ИК-52 в отряде «смотрящего» Гайдунова, которого назначил Тито. Глазков уточнил, что был помощником администрации учреждения («красным»), занимался ремонтом и выполнял другие требования руководства ИК-52, за это Гайдунов его «постоянно оскорблял». Основной конфликт между потерпевшим и членами преступного движения разгорелся на фоне техники, которую Глазкову не дали забрать при переводе из одного отряда в другой. «Администрация за хорошее поведение разрешила привезти мне телевизор, музыкальный центр и приставку XBOX. Они идут для общего пользования в отряд, где находится осужденный, которому их привезли. После того как меня перевели в другой отряд, эти вещи мне не отдали, и я по телефону, который мне дал один из “смотрящих”, обратился за помощью к Красильеву. Он сказал, что решит вопрос»,— пояснил Глазков.

Впрочем, Тито, по словам потерпевшего, вместо поручения отдать вещи сказал избить его. «Пошел в отряд, Гайдунов меня начал оскорблять такими словами, как меня еще никто не оскорблял, в том числе в женском роде. Начал бить по лицу кулаками, спросил, почему я обратился к Тито, якобы прыгая через голову, потом начал угрожать, что пойдет к администрации, а они придут палками избивать меня. Как мне сказали, Гайдунов действовал по поручению Красиева. Якобы тот дал добро на то, чтобы меня избить»,— пояснил потерпевший.

Он уточнил, что свои требования Тито передавал по мобильной связи «смотрящим» и своим приближенным, а те разъясняли их остальным. «Невыполнение положений Красиева грозило осужденным избиением»,— заверил Глазков. Также он добавил, что после избиения ему отдали телевизор, однако забрать музыкальный центр и игровую приставку не позволили.

«Все заявления, изложенные в обвинительном заключении, действительно есть. Но вопрос квалификации. Сегодня послушали одного потерпевшего. В его показаниях идет речь о каких-то вещах, но он даже не понимает, что они не личные — их сразу оформляют как фонды. По экстремизму (ст. 282.2 УК РФ) не все соблюдены признаки, подробнее сказать не могу. Будем изучать»,— рассказала адвокат Колбасова Ольга Чантурия.

По ее словам, Колбасова главным в отряде назначил заместитель начальника по оперативной работе ИК-52. «Колбасов жил в “инвалидном” бараке, где были люди без рук, без ног и так далее. Там нужно было здоровое и разумное руководство. Нужно понимать, что начальники колонии работают до 18:00, после этого времени осужденные предоставлены сами себе. Ну как тут без иерархии? Она не преступная, просто иерархия»,— пояснила госпожа Чантурия. Адвокат Красиева воздержался от комментариев.

Следующее заседание по делу пройдет в среду, 25 января.

Катерина Якушева