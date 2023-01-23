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Коммерсантъ FM
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В России отзывают 47 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

Компания Toyota отзывает в России 47 тыс. автомобилей марок Toyota и Lexus, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали проданные с 28 ноября 2020 года по настоящее время седаны Toyota (Camry и Corolla), Lexus (ES 200, ES 250, ES 350, LS 350 и LS 500), микроавтобусы Toyota Hi-Ace, внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 300, а также кроссоверы и внедорожники Lexus моделей NX 250, NX 350, GX 460 LX 500D и LX 600.

Как отмечает Росстандарт, на указанных машинах выявлены проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС из-за проблем с софтом «существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях».

Для устранения проблемы официальные дилеры Toyota и Lexus проведут перепрограммирование модуля передачи данных ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Максим Вершинин

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