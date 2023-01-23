В Дагестане отстранено от работы руководство райотдела полиции, в котором погиб мужчина

Руководство МВД по Республике Дагестан приняло решение отстранить от исполнения должностных обязанностей начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и трех его заместителей. Поводом для такой меры стало ЧП со смертью доставленного в райотдел мужчины, которое произошло в ночь на минувшую субботу.

«По результатам служебной проверки будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как сообщал «Ъ», 20 января сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД мужчину, который помог скрыться человеку, ранившему в ходе конфликта своего оппонента из травматического пистолета. Спустя несколько часов доставленный скончался. «Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников»,— говорилось в сообщении МВД Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России. Решается вопрос об избрании подозреваемым полицейским меры пресечения.

Юлия Рыбина, Махачкала