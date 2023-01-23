Филиал «ПМУ» завершил реализацию инвестпроекта «Фасовка 600»

В филиалах «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» и ООО «Уралхим-Транс» реализован инвестиционный проект по увеличению мощности фасовки и отгрузки карбамида в мягкие контейнеры (МКР) до уровня 600 тысяч тонн в год. Теперь Компания имеет возможность отправлять потребителям в мешках весь объем производимого в Перми продукта. Инвестиции «Уралхима» в проект составили 932 млн рублей. В подразделениях филиалов «ПМУ» и ООО «Уралхим-Транс» создано 59 новых рабочих мест.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Проект стал продолжением развития на «ПМУ» фасовки продукции в МКР вместимостью 800-1000 кг. Такая упаковка позволяет сохранить премиальное качество пермского карбамида при транспортировке. Экономический эффект от реализации проекта — это дополнительная маржинальная прибыль от продаж продукции в мешках по сравнению с насыпью в вагонах-минераловозах.

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Для размещения нового фасовочного оборудования на «ПМУ» проведен капитальный ремонт пристроя к корпусу цеха погрузки продукции. Рядом с ним установлен индивидуальный тепловой пункт. Приобретены автопогрузчики, а также колесный кран-перегружатель для погрузки биг-бегов в полувагоны. Инфраструктура приведена в соответствие с самыми высокими стандартами охраны труда и промышленной безопасности.

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Увеличение объема фасовки продукции в МКР потребовало наращивания количества подаваемого на «ПМУ» подвижного состава. Для этого филиал ООО «Уралхим-Транс» построил рядом с предприятием пункт подготовки железнодорожных вагонов. Он расположился на путях, связывающих «ПМУ» и станцию «Осенцы». В результате, в среднем, время подготовки вагонов сократилось в два с половиной раза. Также вся маневровая работа, связанная с этими операциями, перешла с территории предприятия на новые пути рядом с пунктом подготовки. Общая протяженность железнодорожных путей увеличилась более чем на 1,2 км.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь