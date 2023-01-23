«Яндекс Маркет» начал открывать пункты выдачи в малых городах

Пункты выдачи сервиса «Яндекс Маркет» появятся в мелких населенных пунктах с населением до 50 ты. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Для этого маркетплейс запустил новый формат пунктов выдачи (ПВЗ «Легкий старт»). Для их открытия не обязательно выполнять все условия по оформлению и организации точек, как в случае с большими городами.

Как рассказали в пресс-службе «Яндекс Маркета», пункты выдачи теперь можно открывать без аренды помещения, например в собственном магазине.

Уже сейчас такие пункты можно открыть в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане, Удмуртии. «Яндекс Маркет» планирует запустить не меньше 1 тыс. точек в новом формате.

Дарья Эрозбек