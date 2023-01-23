Citadel стал самым прибыльным хедж-фондом в истории

Хедж-фонд Citadel вернул своим клиентам $16 млрд в прошлом году, что стало рекордным годовым показателем как для самого фонда американского инвестора Кеннета Гриффина, так и для всей индустрии. К тому же, как сообщает Forbes, это позволило Citadel обойти Bridgewater в списке самых прибыльных хедж-фондов в истории по версии экспертов LCH Investments.

Предыдущий рекорд по годовой прибыли принадлежал инвестору Джону Полсону и его одноименному фонду: в 2007 году он заработал $15 млрд, поставив против низкокачественных ипотечных кредитов.

По подсчетам LCH, 20 крупнейших хедж-фондов заработали в прошлом году для своих клиентов в общей сложности $22,4 млрд. Это значительно меньше суммы за 2021 год — $65,4 млрд. При этом львиная доля прибыли пришлась на Citadel.

LCH ранжирует фонды по прибыли, которую они вернули инвесторам с момента своего создания. Первый рейтинг был опубликован в 2010 году, и тогда его возглавил фонд Джорджа Сороса. Последние семь лет звание самого прибыльного удерживал фонд Bridgewater. В прошлом году он заработал для инвесторов $6,2 млрд, а его суммарная прибыль за всю историю составляет теперь $58,4 млрд. Citadel благодаря своему рекордному 2022 году сумел обойти конкурента в рейтинге LCH — теперь его суммарная прибыль с момента создания компании в 1990 году составляет $65,9 млрд.

Кирилл Сарханянц