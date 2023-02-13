Сегодня исполняется 52 года президенту ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину
Константин Бабкин
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Его поздравляет президент ТПП РФ Сергей Катырин:
— Уважаемый Константин Анатольевич! Поздравляю Вас с днем рождения! С Вашим именем связаны развитие отечественной промышленности, в частности успех «Ростсельмаша», налаживание кооперации со странами ЕАЭС. Богатый опыт предпринимательской деятельности, умение видеть перспективы производства помогают Вам эффективно работать в качестве председателя Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. В деловых кругах страны Вы пользуетесь авторитетом и как председатель Московского экономического форума. Желаю здоровья и реализации Ваших планов!