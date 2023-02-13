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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 52 года президенту ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константину Бабкину

Константин Бабкин

Константин Бабкин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Константин Бабкин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент ТПП РФ Сергей Катырин:

— Уважаемый Константин Анатольевич! Поздравляю Вас с днем рождения! С Вашим именем связаны развитие отечественной промышленности, в частности успех «Ростсельмаша», налаживание кооперации со странами ЕАЭС. Богатый опыт предпринимательской деятельности, умение видеть перспективы производства помогают Вам эффективно работать в качестве председателя Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. В деловых кругах страны Вы пользуетесь авторитетом и как председатель Московского экономического форума. Желаю здоровья и реализации Ваших планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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