Главные новости за выходные 21–22 января

В Сочи воздушный шар с людьми на борту во время прогулки зацепился за дерево и совершил экстренную посадку на высоте 2 тыс. м. Но приехавшие на место спасатели не сразу смогли найти пассажиров: те вылезли из корзины и ушли в неизвестном направлении. Установить их местонахождение удалось лишь через несколько часов. Следственное управление возбудило уголовное дело по факту падения шара.

Хоккейный клуб «Сочи» уволил Сергея Светлова с поста главного тренера после поражения в матче КХЛ с китайкой командой «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:1. Под его руководством команда проиграла 21 матч и сейчас занимает последнее 11-е место в Западной конференции КХЛ.

На трассе Новороссийск — Керченский пролив перевернулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в станице Кущевской, где Hyundai сбил четверых подростков на пешеходном переходе.

В Краснодаре с линии сняли автобус, в котором двери самопроизвольно открывались во время движения.

В Сочи первые пешеходные маршруты, связывающие горнолыжные курорты, железнодорожную станцию Эсто-Садок и другие знаковые объекты, откроют в 2023 году.

Начальная стоимость проекта реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре составила 11,2 млн руб. Госзаказ на выполнение работ размещен на сайте госзакупок.

Жители Краснодара спасли замерзающего лебедя с перебитым крылом со льда Старобжегокайского озера и забрали его на передержку до выздоровления.

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