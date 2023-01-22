СК завел дело по инциденту с улетевшим воздушным шаром с пассажирами в Сочи

Дело об оказании опасных услуг в отношении двоих мужчин возбуждено из-за инцидента с улетевшим в Сочи воздушным шаром с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Со ссылкой на следствие сообщается, что один из подследственных организовал платную прогулку на тепловом аэростате, посадив в него четырех пассажиров, из которых двое являлись малолетними детьми. Управлял летательным аппаратом другой фигурант, который не имел свидетельства пилота, говорится в сообщении.

«В ходе прогулки пилот не принял мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, в связи с чем отклонился от маршрута полета и допустил посадку теплового аэростата на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи города Сочи»,— уточняется в релизе.

О происшествии стало известно днем 21 января. Сообщалось, что на спасение туристов направлялся вертолет. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что люди самостоятельно покинули корзину аэростата, застрявшего на дереве в районе Солохаула, и ушли в неизвестном направлении. Впоследствии их обнаружили спасатели.

Михаил Волкодав

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