В Сочи первые пешеходные маршруты между горными курортами запустят в 2023 году

В Сочи первые пешеходные маршруты, связывающие горнолыжные курорты, железнодорожную станцию Эсто-Садок и другие знаковые объекты, откроют в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Сеть пешеходных маршрутов свяжет курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром», ж/д станцию и поселок Красная Поляна. Общая протяженность сети составит 5 км. В текущем году подготовят 2 км сдадут к началу следующего зимнего сезона 2023–2024 годов.

«Это не просто отрезок пути, а удобный туристический маршрут, на котором наши жители и гости смогут прогуливаться, отдыхать в беседках, любоваться природой гор. Там, где это необходимо, расширим тротуар. Высадим новые деревья и кустарники. Отделим зону для движения электросамокатов и велосипедов»,— говорится в сообщении.

О разработке проекта власти Сочи объявили в 2021 году. Срок реализации концепции — пять лет. Часть маршрута пройдет вдоль реки Мзымта, где отстроят три километра набережной.

Анастасия Донскова

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