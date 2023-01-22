Жители Краснодара спасли лебедя с перебитым крылом со льда Старобжегокайского озера

Жители Краснодара спасли замерзающего лебедя с перебитым крылом со льда Старобжегокайского озера и забрали его на передержку до выздоровления. Об этом они рассказали в местном Telegram-канале.

Во второй половине дня в воскресенье в одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором местные жители рассказали, что несколько лебедей погибают на льду Старобжегокайского озера. Автор видео сообщал, что у одного из них сломано крыло, однако добиться помощи экстренных служб им не удается. Позднее выяснилось, что тем назвали неверный адрес. В итоге люди организовали спасработы с помощью сограждан, которые эвакуировали птицу на своей надувной лодке.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram