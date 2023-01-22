Полиция проверяет ДТП в Кущевке, где Hyundai сбил четверых подростков

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в станице Кущевской, где Hyundai сбил четверых подростков, которые в итоге оказались в больнице. Об этом сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

В одном из местных Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как пятеро подростков переходят дорогу по пешеходному переходу, внезапно слева появляется легковой автомобиль. В ролике видно, что авто сбивает троих из них.

По предварительным данным ГУМВД, инцидент произошел вечером в субботу, водитель Hyundai NF не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram