Спасетели нашли всех пассажиров застрявшего в горах Сочи воздушного шара

Всех пассажиров воздушного шара, застрявшего на дереве в горах Сочи в районе Солохаула, обнаружили. Об том сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей», — говорится в сообщении.

Ранее у корзины аэростата нашли двоих детей. Они не пострадали. Всего в потерпевшем экстренную посадку воздушном шаре находились трое детей и двое взрослых.

О происшествии стало известно днем 21 января. Воздушный шар с пассажирами во время прогулки зацепился за дерево и совершил экстренную посадку. На спасение туристов направили вертолет Ка-32. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что люди самостоятельно покинули корзину аэростата и ушли в неизвестном направлении. На связи с экстренными службами находился пилот летательного средства.

По факту происшествия кубанские правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Анастасия Донскова

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