В Сочи воздушный шар, в котором находятся пять человек, застрял на горе в Солохауле

Воздушный шар, в котором находятся пять человек, включая троих детей, зацепился за дерево и экстренно приземлился в горах Сочи вблизи поселка Солохаул. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К настоящему времени на место происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и «Службы спасения». К вылету готовится вертолет Ка-32 МЧС России.

«С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей»,— говорится в сообщении.

По данным источника «Интерфакса», люди застряли на горе на высоте около 2 тыс. м. Издание сообщает о троих взрослых и троих детях, находившихся в летательном средстве.

Анастасия Донскова

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