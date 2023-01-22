В ДНР ожидают, что регион перестанет быть дотационным через 10 лет

Глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что бюжет ДНР должен стать самоокупаемым примерно через 10 лет. По его словам, основные дотационные средства в регионе направляют на восстановление населенных пунктов, которые контролирует российская армия.

«У нас поставлена задача до 1 марта сформировать проект нашей госпрограммы социально-экономического развития. Ее фокус должен сконцентрироваться на двух вещах: первое — благополучие людей, вторая задача — восстановление экономики. Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за 10 мы должны стать самоокупаемым бюджетом»,— сказал Виталий Хоценко в эфире РБК (цитата по ТАСС).

Господин Хоценко добавил, что в ДНР работают шахты, металлургические, машиностроительные предприятия. По его словам, им требуется техническое переоснащение. Он дополнил, что продукция предприятий ДНР поставляется в российские регионы, а также экспортируется в Белоруссию, Турцию и некоторые другие государства.

ДНР, ЛНР, части Запорожской и Херсонской области были включены в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Другие страны не признали присоединение этих регионов, страны Запада также ввели новые санкции против России.

Олеся Павленко