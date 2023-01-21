В Перми открылся первый автосалон китайских электромобилей

Холдинг «Verra» открыл дилерский центр электрических автомобилей Skywell, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании. Он расположился в салоне по ул. Героев Хасана, 81а, рядом с автоцентром Porsche. В шоу-рум доставлены первые четыре автомобил - электрических кроссовера Skywell ET5. Как ожидается, их тест-драйв будет доступен на следующей неделе. Весной пермский дилер намерен начать продажи гибридного кроссовера HT-i.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Verra Фото: Verra

Компания Skywell ранее специализировалась на производстве электрических автобусов и мини-вэнов, а в 2019 году создала одноименную дочернюю структуру, которая наладила выпуск легковых электромобилей. Выход Skywell на российский рынок был анонсирован в конце сентября. В стране было создано официальное представительство бренда — компания «Skywell Россия». В октябре дистрибутор провел конференцию для потенциальных дилеров марки. Как сообщало агентство «Автостат», в 2022 году планируется открыть 20 дилерских центров Skywell в 16 крупных городах РФ, а в следующем году сеть должна увеличиться до 30 дилеров. За первый год работы «Skywell Россия» рассчитывает реализовать совокупно более 3 тыс. машин.

Для Verra Skywell стал второй китайской маркой в порт­феле. Летом компания, прежде специализировавшаяся на продажах Toyota, Lexus и Porsche, оформила дилерство Exeed, премиального суббренда автопроизводителя Chery, в Перми и Березниках. В общей сложности компания управляет восемью автоцентрами в Перми, в которых продает новые и подержанные автомобили указанных марок.