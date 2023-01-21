Бывший начальник УЖК Перми планирует побороться за пост мэра Березников

Первым участником конкурса на пост главы Березников стал Максим Зубарев, гендиректор АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива» и бывший начальник УЖК Перми. Как уточняет телеграмм-канал «Слуховой анализатор», господин Зубарев является сыном бывшего председателя горисполкома Березников Валерия Зубарева, руководившим городом с 1977 по 1986 года. Господин Зубарев-младший подал документы на конкурс 18 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, сам конкурс запланирован на 8 февраля. Прием документов от кандидатов пройдет с 27 декабря по 27 января. Основным претендентом на пост считается директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.