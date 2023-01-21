Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший начальник УЖК Перми планирует побороться за пост мэра Березников

Первым участником конкурса на пост главы Березников стал Максим Зубарев, гендиректор АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива» и бывший начальник УЖК Перми. Как уточняет телеграмм-канал «Слуховой анализатор», господин Зубарев является сыном бывшего председателя горисполкома Березников Валерия Зубарева, руководившим городом с 1977 по 1986 года. Господин Зубарев-младший подал документы на конкурс 18 января.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, сам конкурс запланирован на 8 февраля. Прием документов от кандидатов пройдет с 27 декабря по 27 января. Основным претендентом на пост считается директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...