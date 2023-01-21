Три дома достроили в проблемных ЖК «Солнечный» и «Радуга»

В эксплуатацию ввели два дома проблемного жилого комплекса «Солнечный» и Нижнем Новгороде и один дом в ЖК «Радуга» в Дзержинске. Квартиры получит 301 пострадавший дольщик, сообщили в пресс-службе правительства.

Общая площадь достроенных домов в ЖК «Солнечный» (бывший застройщик — ООО «Вертикаль») составляет 4,8 тыс. кв. м. Квартиры передадут 121 дольщику. В этом комплексе осталось достроить еще один дом, его намерены ввести в конце 2023 года.

Квартиры в ЖК «Радуга» (бывший застройщик ООО« Альбион») получат 180 дольщиков. Второй недостроенный дом в этом комплексе планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Анастасия Еремина