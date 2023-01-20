Главные новости к утру 20 января

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker.

Глава ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, они обсуждали «военные планы России в ближайшие недели и месяцы».

В российском подразделении Nestle сменился гендиректор. Руководивший им шесть лет Марсиаль Роллан уступил место экс-директору по продажам компании Денису Войтюку, узнал «Ъ».

Венгрия заблокировала седьмой транш ЕС в €1,5 млрд на покупку вооружений для Украины, сообщила радиостанция RMF. Деньги выделяют из Европейского фонда мира, в 2022 году Киев получил из него почти €3,2 млрд.

Физический объем российского импорта сократился на 16% в 2022 году, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Главными торговыми партнерами России он назвал Китай, Турцию, Нидерланды, Германию и Белоруссию.

«Росфинмониторинг» потратит 340 млн руб. на модуль для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций, узнал «Ъ». С учетом прежних тендеров на систему выделено уже более 1 млрд руб.

В возрасте 81 года умер гитарист и певец Дэвид Кросби. Он был одним из основателей популярных рок-групп 60-х — Byrds and Crosby и Stills & Nash (Crosby, Stills, Nash & Young).

О предстоящих 20 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».