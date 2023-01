Умер певец Дэвид Кросби

В возрасте 81 года умер американский гитарист и певец Дэвид Кросби, сообщила журналу Variety его жена. Он был одним из основателей популярных рок-групп 60-х — Byrds and Crosby и Stills & Nash (позднее переименована в Crosby, Stills, Nash & Young).

Его супруга рассказала, что он скончался после продолжительной болезни. По ее словам, он умер в окружении семьи. «Хотя его больше нет с нами, его человечность и добрая душа будут продолжать направлять и вдохновлять нас. Его наследие продолжит жить благодаря его легендарной музыке... Нам будет его очень не хватать»,— говорится в ее заявлении.

The Byrds была основана в Лос-Анджелесе в 1964 году и просуществовала до начала 2000-х. Crosby, Stills, Nash & Young начали выступать с 1968-го. У Дэвида Кросби вышло пять студийных альбомов: «If I Could Only Remember My Name» (1971 год), «Oh Yes I Can» (1989), «Thousand Roads» (1993), «Croz» (2014), «Lighthouse» (2016). В 1991 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

О предпоследнем альбоме певца — в материале журнала Weekend «Croz».

Лаура Кеффер