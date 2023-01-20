Главные анонсы 20 января

В Германии состоится встреча контактной группы по Украине под председательством США, в которой принимают участие представители министерств обороны стран, оказывающих Украине военную помощь. США представлены министром обороны Ллойдом Остином, председателем Комитета начальников штабов генералом Марком Милли, НАТО — генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

Россия созовет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по теме декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Власти Канады обсудят возможность поставки Украине танков Leopard 2, стоящих на балансе канадского Минобороны.

Тверской районный суд Москвы, как ожидается, рассмотрит ходатайство о заочном аресте руководителей компании по производству рыбных консервов «Лукоморье» Сергея и Дмитрия Лукашевских, объявленных в розыск по делу о неуплате налогов.

Ковровский городской суд рассмотрит иск блогера Алексея Навального об обжаловании постановления о водворении его в штрафной изолятор.

Суд в Тбилиси рассмотрит ходатайство об освобождении бывшего президента страны Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

В Казахстане завершится публичное обсуждение проекта постановления о денонсации соглашения с РФ о взаимной конвертируемости рубля и тенге.

В Москве в Adrenaline Stadium пройдет вечер единоборств, главным событием которого станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Дмитрия Арышева с бразильцем Марсио Сантосом.

В Тунисе состоится второй тур парламентских выборов.

В Тринидад и Тобаго пройдут президентские выборы.

В Вашингтоне пройдет международный автосалон Washington Auto Show.