Следствие на дому

«Ъ» стали известны основания, по которым Басманный райсуд вместо продления содержания в СИЗО отпустил под домашний арест бывшего и действующего замначальника управления ГУ МВД по Москве по вопросам миграции, а также двух предпринимателей — их подельников. Все четверо обвиняются в организации незаконной миграции. Однако суд счел, что, поскольку фигуранты ни разу не противодействовали следствию, ведущемуся с 2021 года, их освобождение не помешает СКР и в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Учитывая, что предыдущий срок ареста должен был завершиться 22 января, а выполнить все запланированные следственные действия в ГСУ СКР не успели, следствие ходатайствовало перед Басманным райсудом о продлении замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеславу Фокину, его предшественнику на этой должности Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову содержания под стражей до 22 апреля. Одним из мотивов этого называлась сложность расследования, в рамках которого необходимо в том числе установить местонахождение двух десятков свидетелей — мигрантов, пребывание которых в России было узаконено фигурантами дела, и допросить их. При этом представители следствия отмечали, что освобождать обвиняемых нельзя, так как они могут скрыться и продолжить преступную деятельность.

Однако в Басманном суде, который, как правило, идет навстречу пожеланиям следствия, на этот раз решили по-другому. Причем сделано это было даже несмотря на то, что требования следствия поддержал надзирающий за ним сотрудник Генпрокуратуры. Судья, «оценивая расследуемые по делу обстоятельства, представленные материалы и сведения о том, что преступление было совершено в 2021 году», пришла к выводу, что с указанного периода обвиняемые не скрывались и своего постоянного места жительства не меняли. Она установила, что фигуранты имеют положительные характеристики, воспитывают детей и оказывают помощь престарелым родителям. А самое главное, пришла к выводу о том, что отсутствуют доказательства желания обвиняемых уйти от уголовной ответственности, попыток с их стороны оказать давление на кого-либо из участников дела и наличия прочих негативных факторов.

В связи с этим суд пришел к выводу, что «беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу» возможно посредством применения к фигурантам более мягких мер пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемых, которым грозит семилетний срок, распорядились немедленно выпустить из СИЗО и отправить по домам, где они будут находиться под контролем сотрудников ФСИН как минимум до апреля. При этом им запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

Николай Сергеев