Музыкантам обозначат границы дозволенного

Нижегородские депутаты вновь озаботились вопросом тишины на центральной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской. По итогам новогодних каникул спикер областного заскобрания Евгений Люлин заявил, что «праздник каждый день» приносит много проблем тем, кто живет в соседних домах. Следом за председателем заксобрания тему шума на туристических улицах поднял комитет по ЖКХ. Депутаты отметили, что уличные музыканты четко соблюдают закон о тишине и не выступают в ночное время. Тогда народные избранники задумались о том, как ограничить их «работу» днем. Они предложили составить список разрешенных для выступления мест, находящихся в удалении от жилых домов, и оповестить о нем музыкантов. Для разработки более действенных мер, депутаты хотят провести общественное обсуждение проблемы, а пока переложили ответственность за ее решение на главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские депутаты в очередной раз начали борьбу с уличными музыкантами на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода. О проблемах жителей Большой Покровской, для которых такие артисты устраивают шумный «праздник каждый день», сразу после новогодних каникул в своих соцсетях рассказал спикер областного заксобрания Евгений Люлин. По его словам, такие праздники привлекают туристов и молодежь, но становятся серьезной проблемой для тех, кто на этой улице живет. Господин Люлин даже устроил опрос на своей странице, предложив читателям выбрать один из вариантов действий по отношению к уличным музыкантам.

Самым популярным ответом (почти 50% голосов) стал вариант «оставить музыкантов в покое, так как они несут культуру в массы».

Почти 31% высказался за то, чтобы запретить им пользоваться звуковой аппаратурой. Более 9,5% считают, что к выступлениям нужно допускать только музыкантов, прошедших отбор и цензуру, почти 7% выступили за то, чтобы усилить полицейские патрули. Почти 5% выбрали вариант «я турист — мне все равно».

Вслед за Евгением Люлиным вопрос о шуме на Большой Покровской поднял парламентский комитет по ЖКХ. В ходе обсуждения депутаты назвали два возможных варианта развития событий. Первый — четко обозначить время и места, где могут выступать уличные артисты. Сообщать им об этих ограничениях предлагается при получении разрешения на работу. Второй вариант — распространить действие закона о тишине на улицы города.

Глава фракции «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич высказала сомнение в том, что музыканты будут следовать установленным правилам и выступать только в отведенных для них местах. Она поинтересовалась, что делать с нарушителями, и рассказала о своем опыте общения с одним из уличных певцов. Мужчина облюбовал для выступлений площадку под окнами депутатского офиса. На просьбу остановить «концерт» хотя бы на 15 минут, музыкант заявил, что его время дорого стоит, и запросил 15 тыс. руб. «Более того, после этого разговора ко мне подошел неизвестный мужчина, и я почувствовала себя опять в 90-х. Он пообещал “поговорить” со мной, если я буду запрещать певцу выступать», — рассказала Татьяна Гриневич.

Глава комитета по ЖКХ Владимир Беспалов заявил, что штрафовать музыкантов депутаты не намерены, так как для них приоритетом является не наказание, а помощь жителям. Депутаты отметили, что штрафовать уличных музыкантов по закону о тишине тоже не получится. Его действие распространяется только на ночное время, а артисты выходят на улицу днем и ранним вечером. Депутат Евгений Бабаев преложил изучить опыт Патриарших прудов в Москве. «Этот район в какой-то момент стал модным местом, и его оккупировала молодежь. Жители стали жаловаться на шум, но проблему решили сокращением времени работы баров до 23:00»,— рассказал депутат. Также депутаты предлагают изучить опыт Казани и Ялты, где удалось решить проблему.

Чтобы подготовить более взвешенное решение, комитет по ЖКХ намерен изучить общественное мнение. Пока эта работа не проведена, депутаты решили направить обращение на имя главы города Юрия Шалабаева и рекомендовать мэрии как-то отрегулировать деятельность уличных музыкантов.

Нижегородская мэрия уже много лет пытается навести порядок на Большой Покровской и как-то организовать работу музыкантов, торговцев, аниматоров и художников. В 2017 году на тот момент глава администрации города Сергей Белов поднимал проблему незаконной торговли и работы самодельных аттракционов на Большой Покровской. Он предлагал проводить полицейские рейды и разработать отдельный документ, регламентирующий работу на центральной туристической улице.

При подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода жители одного из многоквартирных домов требовали убрать большую детскую площадку у них из-под окон, так как от нее много шума. Тогда чиновники заявляли, что определенный шум это одна из составляющих жизни в центре города.

Елена Ковалева