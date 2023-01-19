Заместитель жалоб и предложений

В нижегородской Торгово-промышленной палате прошла встреча заместителя губернатора Сергея Морозова, курирующего строительный блок, с предпринимателями. Коммерсанты жаловались как на конкретные проблемы в виде затопленных подвалов, трескающихся домов и мэрию Сарова, так и на системные. Много жалоб касалось неисполненных договоров по технологическому присоединению к электросетям и затянутые на несколько лет сроки исполнения заявок инвесторов. Сергей Морозов пообещал активизировать работу с энергетиками, усилить обмен информацией по сопровождению инвестпроектов, попытаться сократить административные процедуры и сроки исполнения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Сергей Морозов пообещал бизнес-сообществу найти общий язык с энергетиками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Сергей Морозов пообещал бизнес-сообществу найти общий язык с энергетиками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вопросы взаимодействия бизнеса и ресурсоснабжающих организаций стали самой популярной темой в рамках общения заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом. Встреча прошла 19 января на площадке региональной Торгово-промышленной палаты. В частности, много претензий было высказано к Россетям. Юрист Михаил Власов, работающий в сфере электроэнергетики, сразу заявил, что со стороны энергетиков не исполнено большое количество заявок на техприсоединение к сетям, из-за чего срываются сроки проектов. Еще один из присутствующих на встрече инвесторов рассказал, что два года не может по одобренной заявке и техусловиям подвести электроэнергию для строительства гостиницы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате по вине энергетиков власти начали штрафовать бизнесмена за просрочку с вводом объекта.

Сергей Морозов пояснил, что эта проблема известна, нарушения есть, но прямо повлиять на федеральную сетевую компанию региональные власти не могут. Однако правительство области намерено в ближайшее время заключить с Россетями соглашение по информационному обмену для сопровождения заявок.

Следующим шагом должно стать упрощение процедур, создание единого окна и цифровизация рабочих процессов.

Замгубернатора представил предпринимателям бывшего начальника «Нижновэнерго» Вячеслава Горева, который сейчас занимает пост зампреда в областном правительстве. Он должен будет найти общий язык с энергетиками. Господин Горев заявил, что сроки подключения тепло- и водоснабжения, которые сейчас составляют 3–4 года, планируется сократить до шести месяцев и попросил оперативно информировать его при возникновении проблем.

Марина Костина из юридической компании «Яковлев и партнеры» пожаловалась, что в рамках федеральной консолидации электросетевого хозяйства Россети забирают себе всю частную инфраструктуру. Господин Горев заявил, что это не монополизация рынка передачи электроэнергии, а его оптимизация. «Стандарты обслуживания электросетевого комплекса есть только в Россетях. У нас в прошлом году функционировало 46 территориальных сетевых организаций (ТСО). Это сложно управляемая и сложно тарифицируемая структура. Были оптимизированы 15 ТСО, но ни одна линия или трансформаторная подстанция в Россети не попала», — заступился зампред правительства за госкомпанию, предположив, что по итогам реформы в Нижегородской области останется 5–6 крупных ТСО.

В ходе встречи заместителя губернатора озадачили и более частными вопросами. Одним из них стала угроза разрушения многоквартирного дома на проспекте Ленина, 76. В нем неопознанные соседями люди выкупили у администрации бывшее бомбоубежище, частично разобрали фундамент, из-за чего дом пошел трещинами. В районной администрации на жалобу предпринимателям, якобы, заявили, что «разборки между коммерсантами нас не интересуют», информацию о тех, кто занял бомбоубежище, предоставить отказались.

Сергей Морозов пообещал подключить Госжилинспекцию и разобраться в законности перепланировок. Предпринимательница Ирина Борисова пожаловалась на Инженерную службу города, которая с 1994 года не может решить с администрацией проблему подтопления ее коммерческого цоколя в пятиэтажке на улице Лескова из-за заиленной ливневой канализации. Замгубернатора также записал адрес и обещал помочь, отметив, что в этом случае может пострадать целый дом.

Несколько вопросов касались проблем ведения бизнеса в закрытом городе атомщиков Сарове. Застраивающий берег реки Сатис директор ООО «СаровИнвест» Вадим Сайгин напросился на личную встречу с Сергеем Морозовым, пояснив, что мэрия города препятствует миллиардному проекту, выдав 22 отказа на предоставление участков («Ъ-Приволжье» рассказывал о конфликте 4 ноября 2022 года ).

Депутат саровской думы Петр Смирнов добавил, что предприниматели-нерезиденты ЗАТО Саров не могут свободно приобретать коммерческую недвижимость. По его словам, процедура проходит через согласования мэрии и ГК «Росатом», которые часто отказывают без четких критериев принятия решений. Но крупные торговые сети при этом «легко заходят в город через афиллированных лиц». «Привлечь новых инвесторов из-за забора очень трудно: непонятно, будет ли получено разрешение. Просим поддержать бизнес закрытого города, учитывая, что стартует кампания по изменению федерального законодательства относительно ЗАТО», — попросил депутат.

Господин Морозов сразу отметил, что в нынешней обстановке вряд ли будут послабления для закрытых городов, но бизнес-омбудсмен Павел Солодкий пообещал в ближайшее время заехать в Саров и обсудить проблемы коммерсантов.

Часть вопросов касалась любимой темы замгубернатора — строительства автомобильных дорог. Жителей Балахны, ждущих строительства обхода города, он пока порадовать не смог. Правительство области безуспешно пытается включить этот проект в федеральный перечень незавершенных объектов, чтобы получить 17 млрд руб. на достройку второй очереди трассы. Сергей Морозов отвел себе еще полгода на решение этой проблемы.

При этом Арзамасу он пообещал, что его Южный обход летом будет сдан в эксплуатацию.

Роман Кряжев