Город проведет аукцион на покупку жилья

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил первые в этом году аукционы на покупку социального жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы пополнить городской фонд недвижимости, ведомство закупает 20 однокомнатных квартир. Максимальная стоимость одной может достигать не более 6,85 млн рублей, общая сумма закупок — 137 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы пополнить городской фонд недвижимости, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга закупает 20 однокомнатных квартир

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Чтобы пополнить городской фонд недвижимости, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга закупает 20 однокомнатных квартир

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) объявил электронные аукционы по приобретению жилых помещений (квартир) в собственность Санкт-Петербурга. Ведомство планирует приобрести 20 однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв. м. «Социальное» жилье предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Максимальная цена контракта оценивается в 6 857 677,26 рубля. Так, стоимость одного квадратного метра, по оценкам комитета, не должна превышать 163 тыс. рублей. Квартиры приобретаются в домах не старше 1990 года постройки в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах города.

Расходы на реализацию ГП «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с адресной инвестиционной программой в 2023 году составят 4 973 894 400 рублей, в 2024 году — 4 млрд, в 2025 году — 4,2 млрд.

Специалисты консалтинговой компании Nikoliers сообщили, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга оценивается в 202 тыс. рублей. Самым дорогим районом для покупки квартиры комфорт-класса ожидаемо является Центральный район города: стоимость квадратного метра там оценивается в 286 тыс. рублей. Самым дешевым и единственным доступным комитету для приобретения жилья по рыночной стоимости стал Курортный район со стоимостью 124 тыс. рублей за «квадрат».

Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» (Setl Group) поделился с «Ъ-СПб», что в конце 2022 года средняя цена квадратного метра в петербургских новостройках класса масс-маркет составила 219,2 тыс. рублей, в пригородной зоне — 146 тыс. «Квадрат» в объектах бизнес-класса стоил в среднем 345,2 тыс. рублей, в элитных проектах — 499 тыс. На вторичном рынке Петербурга средняя цена составляет 192,3 тыс. рублей за квадратный метр. Город всегда покупает жилье по стоимости ниже рынка, однако некоторые девелоперы соглашаются на такие условия из-за возможности продать жилье оптом.

Пресс-служба КИО со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева сообщила, что по контрактам 2022 года петербургские льготники получат 2168 квартир: 1866 однокомнатных, 173 двухкомнатных, 90 трехкомнатных, 37 четырехкомнатных квартир, по одной — пяти- и шестикомнатной.

«С учетом контрактов прошлых лет в 2022 году принято 923 "социальные" квартиры. Общая сумма финансирования по контрактам, заключенным в 2022 году,— больше 13,6 млрд рублей»,— процитировали в пресс-службе КИО слова господина Пикалева.

Екатерина Рязанова