Власти Севастополя продлят на 2023 год налоговые льготы для бизнеса

Льготы для предприятий Севастополя, которые работают на упрощенной системе налогообложения, продлят и на 2023 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Нужно налоговую ставку сохранять. Законопроект готов, в начале февраля мы проведем штаб по экономике, чтобы это было коллегиальное решение. Кроме того, посмотрим другие меры поддержки бизнеса в этом году»,— отметил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что оказывать поддержку бизнесу нужно, в том числе из-за проблем с логистикой. По его словам, если меры приняты не будут, то, скорее всего, выпадающие доходы превысят доходы, которые планируется получить. Михаил Развожаев отметил, что дальше планируется коллегиально искать возможности дополнительных доходов из других источников.

Татьяна Ручкина

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