«Диабаз» оставят без офиса

Офисный центр на Синопской набережной выставят на торги за 580 млн рублей. Собственником здания выступает ООО «Диабаз», среди совладельцев которого бывший топ-менеджер структур Александра Сабадаша Алексей Румянцев. В условиях кризиса инвесторы ужесточили требования к качеству объектов недвижимости, поэтому объект получится продать только при условии снижения цены, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на Синопской набережной, 60-62 (справа), которое принадлежит ООО «Диабаз», выставят на торги

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание на Синопской набережной, 60-62 (справа), которое принадлежит ООО «Диабаз», выставят на торги

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Здание на Синопской набережной, 60–62, которое принадлежит ООО «Диабаз», выставят на торги. Информация об этом была опубликована конкурсным управляющим компании Анной Дорониной. Начальная стоимость объекта с правом аренды земельного участка была оценена в 580 млн рублей. Площадь здания, которое находится в залоге у банка «Таврический», составляет 7,5 тыс. кв. м. Проведение торгов намечено на январь-февраль, пояснила «Ъ-СПб» госпожа Доронина. По ее словам, здание находится в аренде у ПАО «Россети Ленэнерго». На сайте энергосетевой компании указано, что офисные площади занимает АО «Энергосервисная компания "Ленэнерго"» (дочерняя структура ПАО «Россети Ленэнерго»).

Владельцами «Диабаза» выступают ирландское Gardim Platinum Teoranta и Алексей Румянцев, следует из данных kartoteka.ru. Издание «Деловой Петербург» называло его топ-менеджером ряда компаний бывшего владельца ликероводочного предприятия «Ливиз» Александра Сабадаша. В 2018 году ООО «Диабаз» признали банкротом по заявлению банка «Таврический», которому компания задолжала 839,2 млн рублей. Тогда же здание на Синопской набережной дважды выставлялось на торги: за 685,2 и 616,7 млн рублей, но желающих его приобрести не нашлось. В 2020 объект еще раз попытались продать за 616,7 млн рублей, но в итоге торги были признаны несостоявшимися.

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин считает, что стоимость здания соответствует рыночной. Директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров, напротив, полагает, что объект будет интересен покупателям только при условии снижения цены. Здание целесообразно продолжать использовать под офисные функции: перепрофилировать его будет не только непросто, но и нерентабельно в текущей рыночной ситуации, подчеркивает эксперт. Оснований для смены назначения площадей нет, соглашается господин Трушин. Судя по текущему состоянию, объект не требует глубокой реконструкции, но при этом существует возможность повысить его класс за счет обновления инженерных систем, комментирует он.

Привлекательность здания для потенциальных инвесторов будет зависеть от условий и срока размещений подразделения «Россетей Ленэнерго», уверен господин Федоров. Если до истечения договора аренды остался небольшой период, то это затруднит его продажу, рассуждает аналитик. По его словам, сейчас покупатели ужесточили требования к офисной недвижимости и готовы рассматривать только объекты в лучших локациях без технических и юридических проблем.

Интерес инвесторов и конечных пользователей к приобретению офисных площадей снижается, отмечает господин Трушин. Но это явление носит временный характер ввиду неопределенности экономического состояния сегмента, резюмирует он. По данным NF Group, на конец ноября 2022 года уровень вакансии достиг 10,9% в классе А и 11% — в классе B. В абсолютных значениях этот показатель вырос с 240,5 тыс. кв. м до 447 тыс. кв. м за год.

Михаил Кузнецов