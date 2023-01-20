Застройщики съехались на дачу

Растущий спрос на загородную недвижимость в разгар пандемии убедил застройщиков активнее работать в этом сегменте. За год продажи начались в рекордном за 15 лет числе новых проектов, а объем первичного предложения вырос на треть. Но далеко не все потенциальные покупатели готовы вкладываться в высокобюджетную загородную недвижимость в условиях неопределенности. Это может увеличить сроки реализации проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем предложения высокобюджетной загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья в январе составил 260 лотов, увеличившись на 35% за год, говорится в исследовании Intermark Real Estate. Рост произошел из-за высокой активности девелоперов: за год они начали продажи лотов в шести проектах — это рекорд за 15 лет. За их счет рынок пополнится 600 лотами, но все из них поступили в открытую продажу. Это эквивалентно совокупному объему предложения, выведенному застройщиками за семь лет, уточняют в Intermark Real Estate. Аналитики добавляют, что в предыдущие годы на рынок выходили по одному-два новых проекта.

В «Метриум Премиум» также заметили увеличение активности девелоперов: стартовали продажи нескольких поселков, увеличилось предложение в существующих, возросло число запросов застройщиков на землю. Директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын указывает, что сейчас на первичном рынке экспонируются девять поселков, где доступны 1 тыс. лотов — это существенно больше допандемийного показателя.

Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова считает увеличение девелоперской активности реакцией на растущий с начала пандемии интерес к жизни за городом. Но в прошлом году эту динамику скорректировало осложнение геополитической обстановки. По подсчетам NF Group, в 2022 году на первичном рынке Подмосковья был продан 131 лот, что на 45% ниже год к году. Снижение числа сделок, по мнению аналитиков, во многом объяснялось как раз нехваткой предложения. Руководитель отдела загородной недвижимости Kalinka Михаил Долгов отмечает, что в сегменте deluxe спрос заметно превышает предложение.

По оценкам Intermark Real Estate, 29% нового предложения на первичном рынке — это готовые дома, остальные 71% —участки с подрядом и без. Средняя стоимость проданного в прошлом году коттеджа на премиальных направлениях Подмосковья за год увеличилась на 59%, до 157,9 млн руб. Участки подорожали на 17%, до 4,9 млн руб.

Растущее предложение внушает консультантам оптимизм относительно будущих продаж. Госпожа Раджабова указывает, что россияне, не связывавшие свое будущее с Россией, уже покинули страну. Оставшиеся потенциальные клиенты, по ее словам, уже начинают возвращаться на рынок. О растущей активности говорит и директор по продажам строительной компании Halle House Вячеслав Котлов. Но представитель AREA Игорь Малиновский обращает внимание, что далеко не все покупатели в условиях неопределенности в экономике и политике будут готовы делать вложения в загородные дома.

По его мнению, эта осторожность неминуемо приведет к росту сроков реализации проектов, лишив девелоперов желания выводить на рынок новые объекты. С марта прошлого года на площадки, по словам господина Малиновского, выходили компании, которые не могли сдвинуть намеченные сроки реализации. Директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган обращает внимание на то, что девелоперский цикл длится в среднем год-полтора, а в некоторых случаях — и более трех лет.

Для возвращения девелоперов к реализации «долгих» и капиталоемких проектов все-таки нужна стабильность, соглашается господин Колосницын. Директор департамента загородной недвижимости Intermark Real Estate Нина Резниченко указывает, что в обозримой перспективе загородный рынок будет пополняться за счет новых фаз в выведенных на рынок в 2022 году поселках. Появление абсолютно новых проектов в этом году на рынке, по словам эксперта, пока никто из застройщиков не анонсировал.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова