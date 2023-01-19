Международные резервы увеличились за неделю на $10 млрд

Центробанк сообщил, что объем международных резервов на 13 января составил $592 млрд. За неделю показатель увеличился на 1,7%, то есть на $10 млрд. По данным регулятора, это произошло под воздействием положительной переоценки.

Объем международных резервов увеличивается вторую неделю подряд. На 6 января он составлял $582 млрд. Исторического максимума показатель достиг 18 февраля — $643,2 млрд.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции в отношении Центробанка. В результате оказалось заморожено около $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов Банка России.

Лусине Баласян