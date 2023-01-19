Иностранных агентов не возьмут в администрацию Нижнего Новгорода

В гордуме рассматривают поправки в положение о конкурсе на замещение должностей муниципальной службы в органах МСУ Нижнего Новгорода. После их принятия к отбору на вакантные должности не будут допускаться лица, признанные иноагентами, а также имеющие второе иностранное гражданство или вид на жительство (если иное не предусмотрено иностранным договором РФ).

Положением также уточнено, что на муниципальную службу не могут брать близких родственников глав местных администраций (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если должность, на которую претендует родственник, связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью главе.

Раньше в органы МСУ не могли брать уклонистов – мужчин, не прошедших срочную службу в Вооруженных силах без законной причины (за исключением контрактников). Теперь уклонистам сделано небольшое послабление. Не служивший в армии может подать документы и трудоустроиться муниципальным служащим, но только по истечению 10 лет после соответствующего заключения областной призывной комиссии. Поправки связаны с изменениями федерального законодательства: в соответствие с ними приводится муниципальная правовая база.

Иван Сергеев