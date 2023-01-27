Самодержавие, православие, смартфон

На «Кинопоиске» начался показ детективного сериала «Фандорин. Азазель». В этой новой интерпретации первого романа акунинского цикла про сыщика Эраста Фандорина действие перенесено в альтернативную вселенную, где Россией все еще правят Романовы.



Текст: Василий Степанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск

2023 год, Россия, в Петрограде на престоле правитель если не лукавый, то точно слабый — Николай III Романов (Максим Матвеев) — всерьез косплеит своего тезку-прапрадедушку, сумевшего-таки справиться сто с лишним лет назад с февральской революцией и не подписавшего бумаги об отречении. По большому счету из этого исторического допущения на экране всего три следствия: во-первых, презрев высотный регламент 1844 года, всю Петроградскую сторону в XX веке застроили нелепыми небоскребами, во-вторых, российских служащих даже летом заставляют носить жаркие шерстяные кители с пуговицами по горло, и в-третьих — никуда не делись бумажные газеты: их на улицах с воплями предлагают мальчишки (как в ностальгическом кино об ушедшей эпохе). В остальном же все как у нас: в смартфонах — соцсети, студенческая молодежь живет в кубышках на выселках, а по столичным улицам ездят роботы (только не курьеры, а полицейские). Ну и Третье отделение, конечно, за всеми присматривает.

В этом Петрограде как во сне повторяются события первой книги фандоринского цикла Б. Акунина «Азазель». В саду (на сей раз — Летнем) звучат выстрелы, падает замертво экзальтированный юноша-самоубийца, и за дело, обманчиво простое, берется молодой полицейский дознаватель Эраст Петрович, которому уже к финалу первой серии ткнут под ребро ножом, угрожающе шепнув перед тем: «Азазель!» Все идет по накатанному — пожалуй, с той только разницей, что теперь главному герою можно не семенить с вопросами про Азазеля в библиотеку, а достаточно просто сформулировать их в строке поиска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Следующая фотография 1 / 11 Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск

Идея развернуть новую версию фандоринских приключений в альтернативной России-2023 с царем-батюшкой на престоле в виде аннотации кажется довольно остроумной. С такой идеей можно было много чего навертеть, аранжируя повторное путешествие по знакомому до неприличия сюжету хотя бы любопытным сеттингом. Какой бы была Россия, если бы не роковой 1917-й? От такой фантазии любой монархист затрепещет. Однако ничего возмутительнее потомка Ленина, заделавшегося художником-акционистом, и старомодных небоскребов, нарисованных на месте восхитительной петербургской Соборной мечети, построенной именно при Николае II, авторы не придумали. Кстати, возвести эту мечеть получилось только после революции 1905 года, подарившей России вместе с манифестом о гражданских правах и манифест свободы вероисповедания. Так что — кто знает, может, и с революцией 1905-го Романовы тоже справились?

Вопросов к альтернативной реальности, рахитично предъявленной на экране, много — уж очень она архаичная, неловкая и кургузая. Чем-то похожая на те мундиры и ливреи новейшего образца, в которых позируют на Пасху в храме Христа Спасителя государственные мужи высшего ранга. Нужны ли зрителю подобные хай-концепты, когда достаточно включить телевизор в светлые праздники? После первых серий нового «Азазеля» остро тянет пересмотреть старый, поставленный 20 лет назад Александром Адабашьяном и раскритикованный за статичность кадра и вялый ритм. Да, неспешно. Но там по крайней мере с детализацией все было в порядке, а сценарист (сам Акунин) не искал поводов «оживить» действие боковыми сюжетами с перепевами «Матильды» (во вздохах императора по певице-польке слышится мертвое дыхание постмодерна). Сюжетные нововведения свежего «Азазеля» подчас поистине курьезны: непонятно, скажем, зачем селить нового Фандорина в Петрограде, если по Акунину важной деталью истории было то, что главный герой служит писарем в провинциальной Москве, куда в конце концов по его душу приезжает столичный чиновник Третьего отделения с особыми полномочиями. Видимо, неисправимые стереотипы мышления заставили продюсеров увидеть в Петербурге (даже с императором в Зимнем дворце, окрашенном, кстати, почему-то не исторической охрой, а современной лазурью) ту провинциальность, которую они чувствуют, выходя на перрон Московского вокзала из «Сапсана».

Судя по названию с фамилией Фандорин впереди, авторы новой экранизации планируют большую франшизу, если не целую фандоринскую «вселенную». И за «Азазелем» последует, страшно сказать, «Турецкий гамбит», «Статский советник», а потом когда-нибудь и «Коронация». Не будем пророчить, что такой план, очевидно, поставит сценаристов перед вызовами куда более серьезными, чем конспирологические шалости первого акунинского романа. Но хочется, по крайней мере, надеяться, что к новым сезонам авторы сумеют нарастить мышцы на скелет своей занятной, но пока не реализованной в адекватной форме концепции России в альтернативном XXI веке — со смартфоном в руке и самодержавием в сердце.

Смотреть: «Кинопоиск»

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram