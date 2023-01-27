28 января 1813 года вышел роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение». Книга была написана еще в 1797 году, но издатели долгое время отказывались ее печатать — до тех пор, пока публикация «Разума и чувств» не сделала писательницу знаменитой. К 210-летию выхода «Гордости и предубеждения», научившего женщин «поступать так, чтобы способствовать своему счастью, несмотря на всех остальных людей», Weekend выяснил, разделяла ли Джейн Остен правила жизни своих героев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кассандра Остен. «Портрет Джейн Остен», около 1810

Фото: National Portrait Gallery Кассандра Остен. «Портрет Джейн Остен», около 1810

Фото: National Portrait Gallery

1

Я хочу, чтобы люди были не слишком приятными. Это избавит меня от необходимости им симпатизировать.

Письмо сестре, 24 декабря 1798

2

Раз уж я перестала быть молодой, я ищу в этом плюсы. Теперь я своего рода компаньонка на танцах. Со мной сидят на кресле возле камина, и я могу пить вина столько, сколько захочется.

Письмо сестре, 6 ноября 1813

3

Там, где есть недостаток в развлечениях, истинный философ умеет извлечь пользу из тех, что даны.

«Гордость и предубеждение», 1813

4

Душевное равновесие, как и знание географии, приходит не сразу.

«Эмма», 1815

5

С тех пор, как вы уехали, у нас было много дел. Во-первых, мы должны были два-три раза в день радоваться тому, что во время вашего путешествия такая хорошая погода, а во-вторых, мы сами должны были воспользоваться этой погодой и навестить всех наших соседей.

Письмо сестре, 26 декабря 1800

6

Для чего еще мы живем, если не для того, чтобы давать повод для развлечения нашим соседям и, в свою очередь, смеяться над ними.

«Гордость и предубеждение», 1813

7

Если с молодой леди не происходит никаких приключений в родной местности, то ей следует поискать их на стороне.

«Нортенгерское аббатство», 1817

8

Я не могу продолжать находить людей приятными. Я уважаю миссис Чемберлейн за хорошую прическу, но не испытываю к ней более нежных чувств. Адмирал Стэнхоуп — джентльмен, но у него слишком короткие ноги и слишком длинная косичка.

Письмо сестре, 12 мая 1801

9

Мы не должны склоняться к предположению, что нам причинили зло умышленно. Часто нас обманывает собственное тщеславие.

«Гордость и предубеждение», 1813

10

У меня был очень приятный вечер, хотя для этого и не было никаких причин. Но я не думаю, что стоит ждать подходящих причин для удовольствия.

Письмо сестре, 21 января 1798

11

Не говори плохо о своем чувстве только для удовлетворения своего воображения — твои чувства заслуживают более уважительного обращения.

Письмо племяннице, 20 февраля 1816

12

Редко, очень редко правда раскрывается целиком и полностью, и всегда хоть что-то остается тайным или недопонятым, но когда неверно толкуется лишь поведение, а не чувства, то ничего страшного в этом нет.

«Эмма», 1815

13

Дайте мне знать, когда начнете пить новый чай и новое белое вино. Моя нынешняя утонченность еще не сделала меня равнодушной к таким вещам. Я все еще кот, если вижу мышь.

Письмо сестре, 23 сентября 1813

14

Я получила огромное удовольствие от картин. Да и кататься в открытом экипаже было очень приятно. Мне очень понравилась моя уединенная элегантность. Я чувствовала, что имею право, разумеется небольшое, разъезжать по Лондону в открытом экипаже.

Письмо сестре, 24 мая 1813

15

Женщина не обязана отдавать мужчине руку лишь потому, что он ее попросил, или потому, что он ее ценит и может написать сносное письмо.

«Эмма», 1815

16

Глупость уже не выглядит глупо, когда ее без стыда, на виду у всех, совершает неглупый человек. Злой поступок всегда злой, но не всякая глупость глупа. Все зависит от характера того, кто ее совершает.

«Эмма», 1815

17

Вместо того чтобы сохранить свои чрезмерные богатства для вас, чтобы вы могли их потратить, я собираюсь побаловать себя тем, что потрачу их сама.

Письмо сестре, 15 сентября 1813

18

Когда вы сознаете, что поступили дурно, очень дурно, то для вас чрезвычайно утешительно, если друзья ваши, которых вы более всего страшитесь потерять, не отвернулись от вас с презреньем.

«Эмма», 1815

19

Иной раз натура, доступная доводам рассудка, вправе притязать на счастье ничуть не менее, чем самый решительный нрав.

«Доводы рассудка», 1818

20

Тому, кто хочет кого-то к себе привязать, полезно проявить неосведомленность. Обладать хорошей осведомленностью — значит ущемлять тщеславие окружающих, чего разумный человек всегда должен избегать.

«Нортенгерское аббатство», 1817

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram