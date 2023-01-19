Ярославское правительство продлило господдержку завода «Р-Фарм»

Правительство Ярославской области продлило государственную поддержку завода активных фармацевтических субстанций «Фармославль» акционерного общества «Р-Фарм» в Ростове. Постановление об этом подписал губернатор области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Документ продлил нахождение завода в региональном перечне приоритетных инвестиционных проектов до 31 марта 2024 года (ранее он завершился 31 августа 2022 года). Это дает право на налоговые льготы.

Изменена и сумма инвестиций в строительство завода. Она выросла с 3,37 млрд руб. до 4,12 млрд руб.

Во время пандемии коронавируса завод производил вакцину «Спутник V». Сейчас предприятие выпускает фармацевтические субстанции для производства лекарственных препаратов.

Антон Голицын

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