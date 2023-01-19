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Коммерсантъ FM
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Омбудсмен Дагестана: по делу о пытках задержаны пять сотрудников колонии в Калмыкии

Пять сотрудников исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия задержаны в рамках возбужденного ранее уголовного дела о превышении полномочий, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев. Им предъявлены обвинения, они задержаны и арестованы.

Как сообщал «Ъ», в августе прошлого года господин Алиев направил обращение омбудсмену Калмыкии Валерию Чубу с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников колонии №2, которые, по утверждению родственников заключенных, применяли к ним пытки.

5 августа в ИК №2 двое осужденных отряда строгих условий напали на охранников. В результате нападения один сотрудник охраны был убит, семь получили ранения. По данным Telegram-канала Gulagu.net, после инцидента к заключенным Атимагомедову (2000 года рождения) и Курамагомедову (1994 года рождения) применялись пытки. Помимо них, сообщил канал, были избиты все содержащиеся в штрафном изоляторе.

О жалобах по поводу применения пыток дагестанскому омбудсмену сообщили и родственники Магомеда Атимагомедова.

«Я обращался к директору Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадию Гостеву с просьбой оградить осужденных от возможного давления, применения недозволенных методов воздействия,— написал Джамал Алиев в своем Telegram-канале.— Обращался также к Уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия Валерию Чубу с просьбой рассмотреть мотивы, подтолкнувшие на совершение столь жестокого преступления, ведь причины и условия, способствовавшие такому поведению, вызывали немало вопросов, в том числе и у правоохранительных органов».

Аналогичное обращение было направлено федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой — «с просьбой рассмотреть вопрос об оказании содействия в виде обращения к председателю Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкину о взятии расследования уголовного дела на контроль».

По факту допущенных нарушений было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением пыток). Заключенные Атимагомедов и Курамагомедов, добавил омбудсмен, признаны потерпевшими.

Юлия Рыбина, Махачкала

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