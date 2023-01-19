В реконструкцию стадиона «Динамо» в Краснодаре дополнительно вложат 521 млн рублей

На реконструкцию стадиона «Динамо» в Краснодаре дополнительно направят 521,6 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести пуск и наладку инженерного, технического оборудования. Первые три этапа реконструкции стадиона провела компания «КраснодарИнвестСтрой». Тендер на реконструкцию стоимостью 467,6 млн руб. был объявлен летом 2021 года. В июле 2022 года с предприятием был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 49,4 млн руб., в августе — еще на 93,3 млн руб.

Ранее завершение реконструкции стадиона «Динамо» в Краснодаре перенесли с 2022 на 2023 год из-за необходимости замены 50% иностранных материалов и комплектующих отечественными аналогами.

Реконструкция спортивного стадиона в Краснодаре стартовала еще в 2007 году. Фактически строительные работы начались пять лет спустя, но затем сроки сдачи неоднократно переносились. В 2020 году власти Краснодарского края выкупили акции физкультурно-спортивного общества «Динамо Кубань» на сумму 656 млн руб., чем увеличили собственную долю в УК компании до 74,9%. Общая сметная стоимость инвестиций в реконструкцию оценивалась в 1,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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