Сегодня день рождения у заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой
Татьяна Голикова
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Ее поздравляет председатель Социального фонда России Сергей Чирков:
— Уважаемая Татьяна Алексеевна! Восхищаюсь Вашим уникальным талантом — на такой ответственной позиции государственного деятеля Вы ведете огромный круг задач в социальной сфере, развиваете отрасль и Отечество во благо нашего общества. Авторитет и профессионализм, очарование и женственность — удивительное сочетание для политика. Пусть все цели будут достигнуты, а задуманные планы успешно реализованы. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этот замечательный день примите искренние пожелания добра и благополучия, здоровья и счастья!