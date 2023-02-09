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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой

Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель Социального фонда России Сергей Чирков:

— Уважаемая Татьяна Алексеевна! Восхищаюсь Вашим уникальным талантом — на такой ответственной позиции государственного деятеля Вы ведете огромный круг задач в социальной сфере, развиваете отрасль и Отечество во благо нашего общества. Авторитет и профессионализм, очарование и женственность — удивительное сочетание для политика. Пусть все цели будут достигнуты, а задуманные планы успешно реализованы. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этот замечательный день примите искренние пожелания добра и благополучия, здоровья и счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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