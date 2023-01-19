21 процент составила рентабельность сельхозпроизводства в РФ в 2022 году с учетом субсидий (против 25,6% в 2021 году), следует из данных Минсельхоза. Без учета субсидий эти показатели составляли 17,7% и 21,2% соответственно — таким образом, господдержка обеспечила 3,3% прибылей АПК в 2022 году после 4,4% в 2021-м. В 2022 году федеральный бюджет выделил регионам 145,8 млрд руб., в том числе 20,3 млрд руб. стимулирующих и 32,6 млрд руб. компенсирующих субсидий. Благодаря рекордному урожаю (153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы, по предварительным данным Росстата) рост выпуска в АПК за 2022 год может составить 3,5% после падения на 0,4% годом ранее.