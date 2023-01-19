«Билайн» устроил кадровую рокировку

У сотового оператора «Билайн» в Западном регионе сменился руководитель. Занимавший почти шесть лет этот пост Дмитрий Глотов возглавил Центральный регион. Вместо него с начала 2023 года назначена Екатерина Кудряшова, занимавшая пост директора Центрального региона. Такие кадровые изменения происходят на фоне передачи актива российскому топ-менеджменту от нидерландского холдинга Veon. Однако эксперты не считают, что рокировка в региональных блоках связана со сменой владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший региональный директор Западного региона «ВымпелКом» Дмитрий Глотов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший региональный директор Западного региона «ВымпелКом» Дмитрий Глотов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Региональным директором Западного региона ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») с начала 2023 года назначена Екатерина Кудряшова. В круг ее ответственности входит 18 регионов, в том числе ключевые — Санкт-Петербург и Ленинградская область. По словам источников «Ъ-СПб», произошла замена еще одной из ключевых фигур: ушла директор по b2b Западного региона Евгения Корж. Вместо нее на этой неделе представили Константина Машкова, ранее возглавлявшего филиал в Омске. При этом уход Евгении Корж не связывают с назначением Екатерины Кудряшовой. По-прежнему на своей должности директор петербургского отделения Евгений Брянцев.

В «Вымпелкоме» Екатерина Кудряшова работает с 2008 года. Она начала свою карьеру, будучи специалистом, а уже через полгода возглавила региональный блок в Дальневосточном регионе. К команде Центрального региона присоединилась в 2016-м, а в 2020-м возглавила блок. Также принимала участие в реализации ключевых проектов, в том числе в интеграции в структуру бизнеса «Билайна» крупного телекоммуникационного актива — компании НТК. В пресс-службе подчеркнули, что под руководством госпожи Кудряшовой в 2022 году в ряде областей был проведен рефарминг LTE в диапазоне 1800 МГц, позволивший расширить пропускную возможность сети.

Как ранее сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 25.11.2022), топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым договорился о выкупе актива у нидерландского холдинга Veon в обмен на погашение его долга. В конце ноября 2022 года руководство российской компании подписало соответствующее соглашение. Сделку планируется завершить до июня 2023 года. Veon получит от продажи 130 млрд рублей.

Юрий Брюквин, гендиректор информационного аналитического агентства «Рустелеком», не связывает кадровые изменения с уходом Veon. «Подобные рокировки лет двадцать практикуются у всех отечественных сотовых операторов. Делается это для того, чтобы человек на высоком посту не "засиживался", и для чистоты партнерских отношений»,— считает господин Брюквин. По словам эксперта, сегодня у операторов сложное положение, которое требует концентрации на всех руководящий постах. С одной стороны, санкции, из-за которых случаются перебои с оборудованием и IT-инфраструктурой. С другой, тяжело происходит диверсификация бизнеса, так как операторам приходится конкурировать с новыми игроками.

В декабре 2022 года «Билайн» подвел итоги работы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Оператор продолжает модернизировать свою сеть, чтобы соответствовать требованиям абонентов и росту передаваемого контента. Так, в течение прошлого года оператор провел рефарминг, благодаря которому удалось расширить полосы частот в 4G и, соответственно, увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 25%. Кроме того, оператор реализовывал мероприятия по улучшению качества indoor-покрытия сети (системы антенн внутри помещений: в торговых центрах, на подземных парковках), улучшению покрытия на трассах. К концу 2022 года удалось практически на всех участках петербургского метро провести мобильную сеть оператора. К концу первого квартала 2023 года планируется охватить оставшиеся участки по «фиолетовой» ветке и «зеленой» от станции «Приморская» до станции «Беговая». Будущую стратегию развития сотовый оператор видит в маркетинговой активности. Так, в середине 2022 года он запустил тарифную линейку «Конструктор Up» и ввел внутреннюю валюту — «Соты». В новом году оператор планирует масштабировать «Соты» на все бизнес-продукты. Ожидается создание единой и сквозной для всех абонентов «Билайна» программы лояльности, построенной на принципах геймификации.

Алла Михеенко