Посольство Белоруссии откроет генконсульство в Петербурге

Представители посольства Белоруссии в Москве подтвердили планы открыть в Санкт-Петербурге генеральное консульство республики. В его округ войдет не только сам город, но и семь регионов СЗФО. О грядущем открытии дипломаты упомянули 18 января в беседе с ТАСС.

В настоящее время в Петербурге работаешь лишь отделение посольства Белоруссии, оно расположено на улице Бонч-Бруевича, дом 3. Точные сроки открытия консульства остаются неизвестными, однако в его округ включат республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую и Мурманскую области, а также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте