С мусором оказалось не все чисто

Новосибирская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве в связи с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компании «Экология-Новосибирск». По версии правоохранителей, одному из перевозчиков фирма выплатила лишь часть суммы за оказанные в 2019 году услуги — 45 млн руб. вместо причитающихся 75 млн руб. Кроме того, говорится в деле, сумма свыше 1 млрд руб., собранная регоператором в качестве платы с населения и организаций в 2020–2021 годах, с целью хищения была перечислена в аффилированную фирму. В прокуратуре сообщили, что следствие трижды отказывало в возбуждении дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), в котором фигурирует руководство компании-регоператора «Экология-Новосибирск». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В 2018 году министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ООО «Экология-Новосибирск» начиная с 2018 года заключали договоры на оказание услуг по перевозке отходов с фирмами, не собираясь исполнять их в полном объеме.

Правоохранители установили, что одному из перевозчиков регоператор за оказанные в 2019 году услуги выплатил лишь часть суммы — 45 млн руб. из 75 млн руб.

«Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО "Экология-Новосибирск" от деятельности в качестве регионального оператора от граждан и юридических лиц в 2020–2021 годах в сумме более 1 млрд руб., с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу»,— указывается в сообщении прокуратуры области. В ведомстве добавили, что следствие трижды выносило постановление об отказе в возбуждении дела.

В ООО «Экология-Новосибирск» на момент подготовки публикации отказались от комментариев. Позицию по делу высказал источник «Ъ-Сибирь» в бывшем руководстве компании-регоператора. «Нам хорошо известно о неоднократном обращении одного из кредиторов в следственные органы с одним и тем же тезисом о том, что ООО "Экология-Новосибирск" якобы не оплачивало услуги перевозчиков. Это не соответствует действительности, что подтверждается многочисленными проверками. Проверял это и арбитражный суд в рамках дела о банкротстве "Экологии-Новосибирск", изучив движение денежных средств по счетам»,— заявил собеседник «Ъ-Сибирь».

Он считает, что в 2019 году, когда стартовала «мусорная» реформа, «Экология-Новосибирск», как и большинство регоператоров страны, столкнулась с рядом проблем, в том числе низкой собираемостью платежей за вывоз мусора с абонентов.

«Сумма затрат была больше суммы поступлений»,— отметил источник, выразив надежду, что следствие сумеет во всем разобраться. Подозрения в выводе 1 млрд руб. в аффилированную фирму он считает необоснованными.

ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») является регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В декабре 2021 года компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, указав на наличие 1,9 млрд руб. долгов, большей частью перед перевозчиками за услуги по транспортировке мусора. В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление, но на прошедшем 16 января собрании кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. Учредителями «Экологии-Новосибирск», как сообщалось на сайте суда, являются четыре физлица и ООО «Компания проектного финансирования» (КПФ) с долей в уставном капитале 75%. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО КПФ принадлежит производственной фирме «Вис».

Один из кредиторов — ООО «Эко-лайн» — в рамках дела о банкротстве подал ходатайство о взыскании 299,8 млн руб. убытков с бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, которая занимала эту должность с августа 2018 года по октябрь 2022 года. В конце 2021 года директор «Эко-лайна» Андрей Харланов направил полномочному представителю президента РФ в Сибири Анатолию Серышеву обращение, в котором просил «оказать содействие в устранении недостатков деятельности» правительства и министерства ЖКХ Новосибирской области, «выразившихся в бездействии по непринятию безотлагательных мер по лишению ООО "Экология-Новосибирск" статуса регоператора и выработке необходимого механизма по направлению всех денежных средств от потребителей коммунальной услуги на счет министерства».

Руководитель ООО «Оператор эко-сфера» (управлял в регионе сетью перевозчиков ТКО) Владимир Булычев тогда отмечал, что расторгнуть договор с регоператором власти должны были еще весной 2019 года на основании накопившихся долгов перед подрядчиками, которые, по его оценкам, превышали допустимую законодательством сумму в 1/12 от необходимой валовой выручки компании. Господин Булычев уточнил «Ъ-Сибирь», что направлял по этому поводу письма в прокуратуру, но стало ли возбуждение уголовного дела результатом этих обращений, ему не известно.

Константин Воронов, Дарья Решетникова, Новосибирск