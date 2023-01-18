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Коммерсантъ FM
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Законопроект о повышении пошлины на телеком-лицензии до 1 млн руб. прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает пошлину для операторов связи за лицензию на осуществление деятельности с 7,5 тыс. до 1 млн руб. Комитеты по бюджету и защите конкуренции поддержали концепцию, но ко второму чтению намерены добиться снижения пошлины.

В заключении на законопроект комитета по защите конкуренции, как сообщает «Интерфакс», говорится, что стоимость пошлины в 1 млн руб. усилит финансовую нагрузку на операторов и может остановить выход на рынок новых компаний, что, в свою очередь, может привести к монополизации.

16 января зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева говорила, что в рамках законопроекта размер пошлины необходимо уменьшить как минимум в два раза — до 500 тыс. руб.

С 2018 года операторы обязаны устанавливать систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Установка системы предполагает выделение емкости для хранения трафика: текстовые и телефонные разговоры, фотографии, видеозаписи. Сообщалось, что из-за технических и финансовых трудностей некоторые операторы добровольно прекращали лицензию и получали новую, тем самым откладывая установку СОРМ. Административный штраф за такое нарушение — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Автор законопроекта — Минцифры. В министерстве считают, что высокий порог выхода на рынок отсечет тех операторов, которые придумывают способы отсрочить установку СОРМ. В Госдуму документ был внесен в декабре 2022 года. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Подробнее о СОРМ — в материале «Ъ» «Трафик разложат по папкам».

Лусине Баласян

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