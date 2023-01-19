Сегодня исполняется 50 лет губернатору Челябинской области Алексею Текслеру

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Текслер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов:

— Уважаемый Алексей Леонидович! Поздравляю Вас с прекрасным Юбилеем! Желаю здоровья и удачи! Ваша дата замечательная, потому как к этому времени у человека накапливаются знания и опыт и умение определить правильный порядок решения поставленных задач. Cо времен Петра I Южный Урал приобрел особое значение в промышленном развитии России и ее оборонной мощи. Мне повезло, что я родился в Златоусте на Южном Урале, и многие мои успехи застали меня во время проживания в этом замечательном городе, который славился своей металлургической, станкостроительной и космической промышленностью. На территории Челябинской области находятся и знаменитая Магнитка, и масса металлургических предприятий, часть из которых находятся и в самом Челябинске. И именно поэтому Ваша сегодняшняя деятельность имеет особое значение для развития и стабильности России. В этом плане значимость имеют и высшие учебные заведения, которых немало в нашем регионе. В заключение прошу еще раз принять личные поздравления!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»