К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Богоявления, Крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

19 января Православная Церковь празднует Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день Христос явил Себя Богом, представ как Ипостась Святой Троицы, Сын Божий во плоти.

6 января (по юлианскому календарю), 19 января по новому стилю, было избрано не случайно для празднования этого события. Таинственное понимание Христа как нового Адама, Родоначальника нового времени и новых людей, Начальника жизни и спасения, противопоставлялось Адаму — виновнику греха и смерти, которого сотворил Бог в шестой день (Быт. 1:2, 7). В день Крещения Господня Бог явил Себя миру в троичности Лиц: Бог Отец — громогласно свидетельствовал: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение» (Лк. 3:22), Христос — крестился от святого Иоанна Крестителя, и Дух Святой — сошел на Него «в телесном виде, как голубь» (Лк. 3:22). На основании этого события было установлено Таинство Крещения, потому что «рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Поэтому Святая Церковь совершает крещение для духовного рождения человека.

Более того, когда Христос крестился, Он «освятил естество вод», то есть благословил воду как средство избавления от первородного греха праотца Адама. Поэтому вода стала святыней, освящающей людей и весь мир. Христос воплотился для того, чтобы открыть человеку путь в Царствие Небесное, в которое нет доступа никому, не омывшему первородный и свои собственные грехи.

Своим Крещением Иисус Христос засвидетельствовал великую правду покаяния. Христос сказал об этом Иоанну Крестителю (Мф. 3:15) и начал свою проповедь со слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 4:17). На богослужении праздника Богоявления читаются выдержки из Ветхого Завета (паремии — от греч. «притча»), в них идет речь о чудесном изменении свойств воды. Если в страшных водах великого потопа погибли все, кто оставил Бога, и земля, до самых своих недр оскверненная человеческим грехом, наполнилась нечестью, то в день Крещения Господня по Своей любви к человеческому роду и ко всему творению Божьему Христос, погрузившись в воды Иордана, берет на Себя весь ужас человеческого греха, и вода, олицетворяющая образ погибели, превращается в воду жизни. Теперь крещенская вода способна очищать и омывать грех, обновлять человека, делать его чадом Царствия Божия.

Церковь называет освящение воды в праздник Крещения «Великой Святыней» и призывает нас иметь воды, освященные в Крещенский сочельник и в сам праздник, в домах на случай болезни, скорби и нападения сил злобы. Великая Святыня (Крещенская вода) очищает и обновляет нас, освящает все творение. Слава Богу, что по бесконечной милости Своей через Богочеловека Христа обновляется человек и мир, в котором мы живем.

С праздником Святого Богоявления, Крещением Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский