Проезд частично перекроют 18 января у крещенских купелей в Нижнем Новгороде

Движение транспорта будет ограничено в районе четырех купелей в Нижнем Новгороде с вечера 18 января до утра 19 января – на время крещенских купаний. Об этом сообщили в мэрии.
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С 20:00 среды до 4:00 четверга будет перекрыт участок улицы Смирнова в Автозаводском районе, улиц Манежной, Горбатовской и Игнатьевых в Приокском районе. С 19:00 будет ограничен проезд на участке Центральной улицы в Сартаково и по набережной Гребного канала.
Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.